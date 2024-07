Succession d’Aubameyang : Il retourne sa veste pour l’OM ?

Thomas Bourseau

À 25 ans, Eddie Nketiah a roulé sa bosse à Arsenal et serait prêt à dire oui au club présidé par Pablo Longoria. En effet, l’OM aimerait faire de l’Anglais le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Et alors que Nketiah révélait il y a encore deux ans qui lui était impossible de quitter Arsenal, la situation a bien évolué depuis.

Pierre-Emerick Aubameyang a donc fait une Didier Drogba. 20 ans après la saison XXL de l’Ivoirien avec l’OM avant de s’envoler pour Londres et devenir une légende de Chelsea, Aubameyang a suivi l’exemple de son aîné. Après ses 30 buts et 11 passes décisives lors de l’exercice précédent, le Gabonais a quitté l’Olympique de Marseille après qu’Al-Qadsiah lui ait offert un pont d’or. Pablo Longoria se trouve donc dans l’obligation de dénicher un attaquant sur le marché des transferts afin de combler le vide laissé par le départ d’Aubameyang.

Eddie Nketiah succombe aux sirènes de l’OM ?

À l’instant T, la piste la plus chaude se nomme Eddie Nketiah (25 ans). Formé à Arsenal, club qu’il « aime » comme il le révélait à The Daily Telegraph à l’été 2022, l’attaquant des Gunners pourrait-il plier bagage ? Sous contrat jusqu’en juin 2027, Nketiah serait tout proche d’un accord contractuel total avec l’OM. En parallèle, il faudrait que la direction de l’Olympique de Marseille présidée par Pablo Longoria parvienne à en faire de même avec Arsenal concernant les modalités de l’opération. Un prêt payant avec option d’achat obligatoire est la tendance.

«Tout le monde sait à quel point j'aime Arsenal»

Eddie Nketiah semble être à deux doigts de donner son feu vert à l’OM. Et ce, bien qu’il ait tenu le discours suivant au sujet d’Arsenal et de son affection pour son club formateur au Daily Telegraph. « Tout le monde sait à quel point j'aime Arsenal. Je suis passé par l'académie, je suis attaché au club. L’entraîneur m'a beaucoup soutenu et a beaucoup insisté pour que je reste. Une fois que j'ai eu ce genre d'assurances, et que je n'ai plus eu de doutes sur le fait que j'aurais des opportunités de jouer la saison prochaine, il m'était presque impossible de partir ». Après, partir d’Arsenal sonne comme étant une réelle possibilité pour Eddie Nketiah. L’OM va-t-il lui faire retourner sa veste ?