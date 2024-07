Mercato - OM : Le successeur d’Aubameyang déjà trouvé ?

Thomas Bourseau

À l’Olympique de Marseille, l’heure est au remplacement de Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est laissé tenter par les sirènes saoudiennes d’Al-Qadsiah. Afin de combler le vide laissé par l’attaquant gabonais, l’OM ferait d’Eddie Nketiah (25 ans) sa nouvelle grande priorité et le transfert à mener à bien d’ici la clôture du mercato estival le 30 août prochain.

Pierre-Emerick Aubameyang faisait ses adieux aux supporters de l’OM par le biais de son compte Instagram mercredi dernier en leur faisant notamment passer le message suivant. « J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. (…) Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome ».

L’OM a choisi, le remplaçant d’Aubameyang serait Nketiah

Depuis, Mason Greenwood a débarqué à l’OM, seulement 24 heures après le communiqué de Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, le recrutement du désormais ex-ailier de Manchester United était programmé par Pablo Longoria bien avant que le Gabonais partage ses envies d’ailleurs aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Dans le cadre de la succession d’Aubameyang, les hauts représentants du club phocéen auraient une idée précise à Arsenal. Ce lundi, The Daily Mirror confirme l’intérêt de plusieurs jours de l’OM pour Eddie Nketiah (25 ans). Le média anglais l’affirme : Nketiah est le joueur souhaité par l’Olympique de Marseille afin de succéder à Pierre-Emerick Aubameyang.

L’OM a lancé les hostilités pour Nketiah

À l’instant T, comme L’Équipe l’a confié dans ses colonnes du jour, le projet de l’OM serait de recruter Eddie Nketiah par le biais d’un prêt payant avec option d’achat obligatoire selon The Daily Mirror. Certes, l’attaquant anglais s’est envolé avec son équipe pour les États-Unis dans le cadre de la tournée de pré-saison des Gunners. Cependant, son avenir s’écrirait en pointillés au nord de Londres. Et pour cause, une offre initiale aurait été formulée par l’OM la semaine dernière afin de lancer le processus de négociations entre les deux clubs. Reste à savoir si Arsenal validera l’opération qui s’annonce cruciale pour l’Olympique de Marseille depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang.