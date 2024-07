Mercato - PSG : Un coup à la Beckham pour l’histoire ?

Thomas Bourseau

De par son passage de six mois en prêt au Borussia Dortmund, Jadon Sancho (24 ans) s’est totalement relancé après une traversée du désert à Manchester United. De quoi visiblement donner des idées au PSG et à son entraîneur Luis Enrique sur le mercato dans le cadre de l’après-Kylian Mbappé. En débarquant au Paris Saint-Germain, Sancho rejoindrait un cercle très fermé. Explications.

« Nous avons bien discuté. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce club a besoin de bons joueurs et une chose est sûre, Jadon est un très bon joueur ». À l’occasion d’une interview pour AD en fin de semaine dernière, Erik Ten Hag semblait enterrer la hache de guerre avec Jadon Sancho. Pour recontextualiser, avant le départ en prêt de l’international anglais au Borussia Dortmund en janvier dernier, l’ailier de Manchester United était en froid avec l’entraîneur néerlandais pour des raisons disciplinaires du point de vue de Ten Hag lorsque Sancho affirmait que des « choses complètement fausses » circulaient à son sujet.

Luis Enrique fan de la polyvalence de Jadon Sancho ?

Au Borussia Dortmund, Jadon Sancho était à une victoire près de remporter la Ligue des champions, s’étant incliné avec le BvB en finale contre le Real Madrid le 1er juin dernier à Wembley (0-2). Et maintenant ? De retour de prêt à Manchester United, le polyvalent ailier qui est capable de jouer dans l’axe, ce qui plairait à Luis Enrique selon L’Équipe, semble figurer dans les petits papiers du PSG d’après Foot Mercato et le quotidien sportif.

Sancho, le 3ème anglais du PSG après Beckham et Wilkins ?

À l’instant T, aucun accord ne serait à signaler entre le Paris Saint-Germain et le clan Jadon Sancho, certes. Toutefois, l’attaquant de Manchester United cultiverait le souhait d’arborer la tunique du PSG au vu de son intérêt grandissant pour cette éventualité de transfert d'après L'Équipe. Au cas où les Red Devils et le champion de France venaient à trouver un terrain d’entente sur les modalités de l’opération, Jadon Sancho entrerait immédiatement dans l’histoire du PSG en devenant, onze années après le passage de David Beckham et 37 ans après celui de Ray Wilkins, seulement le 3ème joueur anglais de l’histoire du Paris Saint-Germain.