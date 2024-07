Transferts : C’est annoncé, le PSG veut s’offrir une star de l’Euro !

Thomas Bourseau

Avec son compère d’attaque Lamine Yamal (17 ans), Nico Williams a fait parler la jeunesse insouciante de La Roja jusqu’à la finale de l'Euro où la sélection espagnole a été sacrée contre l’Angleterre (2-1). Les performances de Nico Williams ne laisseraient pas insensibles le FC Barcelone ainsi que le PSG. Le Paris Saint-Germain aurait bougé ses pions !

Nico Williams a soufflé sa 22ème bougie l’avant-veille de la finale de l’Euro. Et pour célébrer cela, l’international espagnol a ouvert le score pour La Roja contre l’Angleterre en inscrivant son deuxième but de la compétition sur un service de Lamine Yamal (17 ans). Contractuellement lié à l’Athletic Bilbao jusqu’à l’été 2027, Williams fait tourner des têtes au FC Barcelone, mais pas seulement.

Le PSG s’attaque à une révélation de l’Euro : Nico Williams

Depuis quelque temps, il est spécifié que le PSG garderait un oeil avisé sur la situation de Nico Williams en cette période de mercato. D’après The Athletic, l’intérêt parisien pour l’ailier virevoltant du club basque serait concret. Au point où le comité de direction du Paris Saint-Germain serait déjà passé à l’action.

Le PSG a pris des renseignements sur Nico Williams !

The Athletic révèle en effet que les premiers contacts auraient été noués entre le PSG et les parties concernées afin de prendre la température concernant un éventuel transfert. La clause libératoire incluse dans son contrat courant jusqu’en 2027 est comprise entre 55 et 60M€. Le Paris Saint-Germain est fixé.