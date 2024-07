Mercato : En conflit dans son club, il va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques heures, la piste menant à Jadon Sancho prend de l'épaisseur au PSG, où la succession de Kylian Mbappé n'est toujours pas réglée. Il faut dire que l'ailier anglais a longtemps été en conflit avec Erik ten Hag. Et bien que l'entraîneur de Manchester United ait récemment calmé les choses, cette situation rend effectivement plus crédible son éventuel transfert au PSG.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a clairement refroidi la piste menant à Victor Osimhen, que la presse italienne annonçait pourtant avec insistance du côté de la capitale. Satisfait avec Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le club parisien s'active désormais sur d'autres dossiers, et fait depuis l'ouverture du mercato, de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité. Mais face à l'intransigeance du Napoli, Luis Campos aurait décidé d'activer un plan B.

Le PSG s'active sur Sancho

Ainsi, selon les informations de Foot Mercato, le PSG se penche sérieusement sur la situation de Jadon Sancho, qui sort d'une seconde partie de saison très aboutie en prêt au Borussia Dortmund. L'ailier anglais, sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2026, serait même très chaud à l'idée de rejoindre Paris. L'EQUIPE confirme cette information et rappelle que Luis Enrique avait notamment été séduit par sa double confrontation contre le PSG en demi-finale de la Ligue des champions. Entre sa polyvalence et sa capacité à multiplier les efforts sur le plan défensif, Jadon Sancho coche beaucoup de cases.

Sancho en conflit avec ten Hag ?

Et ce transfert est notamment rendu possible par le clash entre Jadon Sancho et Erik ten Hag. L'EQUIPE rappelle d'ailleurs que l'ailier anglais avait été écarté en début de saison dernière pour « raison disciplinaire ». Une mise au ban qui a duré jusqu'à la trêve hivernale et son prêt au Borussia Dortmund. Une situation plus que tendue, mais Erik ten Hag a voulu calmé ces derniers jours assurant que « nous avons bien discuté. Tout le monde peut faire des erreurs. (...) Ce club a besoin de bons joueurs et une chose est sûre, Jadon est un très bon joueur ». Cependant, L'EQUIPE ajoute que ce passif entre les deux hommes peut faciliter un départ.