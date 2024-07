Transfert à 100M€, le PSG doit immédiatement dire oui !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour d’un prêt concluant à Leipzig, Xavi Simons pourrait ne pas jouer avec le PSG lors de la saison à venir. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, l’avenir du Néerlandais fait énormément parler et le flou est toujours total concernant son prochain club. Alors que Xavi Simons semblait se diriger vers le Bayern Munich, voilà qu’il a été révélé que Manchester United serait prêt à lâcher 100M€. Une offre impossible à refuser pour le PSG ?

Racheté au PSV Eindhoven l’été dernier par le PSG, Xavi Simons avait immédiatement été prêté au RB Leipzig. Un prêt concluant pour le Néerlandais qu’on attendait donc de revoir à Paris, notamment suite au départ de Kylian Mbappé. Mais voilà qu’il pourrait finalement ne pas intégrer l’effectif de Luis Enrique. En effet, en cette intersaison, il est de plus en plus question d’un nouveau départ de Xavi Simons. Mais pour aller où ? Initialement, cela se jouait surtout entre le RB Leipzig et le Bayern Munich. Toutefois, Manchester United aurait fait une entrée fracassante dans ce dossier puisqu’il a été révélé qu’une offre de 100M€ des Red Devils pourrait partir.

Un transfert à 100M€ pour Xavi Simons ?

Direction Manchester United pour Xavi Simons ? Sur Twitch, Thibaud Vézirian a réagi à cette rumeur d’une offre de 100M€ pour le Néerlandais. Et selon lui, à ce prix, le PSG ne devrait pas hésiter pour Xavi Simons : « Manchester United serait prêt à casser sa tirelire. Quand vous avez déjà Antony, Rashford, autant de joueurs de côté, quand je vois 100M€ pour Xavi Simons, s’il a dit clairement qu’à l’issue de ses prêts il ne voudrait jamais signer au PSG, parce qu’il a été trahi, ceci, cela, vendez le cet été 100M€ ».

« Faut le faire »

« Sauf que je crois que si Paris le vendait cet été, il y avait la clause qui permettait au PSV de récupérer de l’argent. Prêtez là avec obligation d’achat au 1er juillet prochain et basta. A partir du moment où Xavi Simons n’entre pas, soit dans sa tête ou celle de la direction du PSG, à des prix comme ça, c’est gavage pour le PSG. Faut le faire », a ensuite expliqué Thibaud Vézirian.