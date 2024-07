La prochaine star du PSG confirmée par la presse anglaise ?

La piste Jadon Sancho fait beaucoup parler pour le PSG depuis lundi matin, puisque la direction du club de la capitale semble avoir fait de l’international anglais sa nouvelle priorité absolue en attaque. Et le média britannique Sky Sports confirme ce vif intérêt du PSG pour le joueur de Manchester United…

Plus que jamais en quête d’un nouvel attaquant pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG est annoncé sur les traces de plusieurs profils de renom depuis le début du mercato estival, comme Khvicha Kvaratskhelia (Naples) ou encore Rafael Leão (Milan AC). Mais un autre feuilleton prend désormais le dessus dans l’actualité des transferts du PSG…

PSG interested in Manchester United forward Jadon Sancho. No formal approach yet - but they have explored the conditions of a deal. Juventus, Borussia Dortmund & unnamed Premier League club also keen. Sancho expected to fly to USA for United’s pre-season tour. #MUFC #PSG