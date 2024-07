L’OM prend un coup de pression d’un de ses joueurs !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM, Samuel Gigot est annoncé avec insistance sur le départ et ne sera pas conservé par sa direction. Mais le défenseur central a fait passer un message clair à en interne à Mehdi Benatia : il quittera l'OM, mais sans qu'on lui force la main et pour la destination de son choix uniquement.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM souhaite dégraisser et vendre une partie de son effectif cet été. Les joueurs ne disposant plus que d’une année de contrat se retrouvent bien évidemment poussés vers la sortie, comme Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot. Et ce dernier a fait passer un message clair à la direction de l’OM.

Le coup de pression de Gigot

Selon les révélations de L’EQUIPE, Gigot (30 ans) aurait eu une grosse discussion avec Mehdi Benatia, et le défenseur central de l’OM a clairement fait comprendre au conseiller sportif que personne ne lui forcerait la main cet été : il partira, mais uniquement pour la destination de son choix. Gigot estime avoir été toujours respectueux envers l’OM et demande la même chose en retour.

Trabzonspor mis en stand-by

L’EQUIPE rappelle d’ailleurs que l’OM avait trouvé un accord avec le club turc de Trabzonspor pour Gigot, mais la piste a été mise en stand-by par le défenseur marseillais qui attend l’offre qui correspondra le plus à ses attentes. L’OM est donc prévenu…