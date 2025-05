Il choisit l’OM pour la saison prochaine, une «très bonne nouvelle» est annoncée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une bonne saison malgré quelques frayeurs, l'OM a réussi à conserver sa place sur le podium final de Ligue 1 qui lui donne le droit à disputer la prochaine Ligue des champions. Le club de la cité phocéenne avait misé beaucoup sur Roberto De Zerbi cette saison et l'Italien va rester. L'occasion pour lui de continuer à bâtir son projet.

En débarquant l'été dernier, Roberto De Zerbi n'a pas mis longtemps avant d'être adopté par les supporters. Pourtant il a été pointé du doigt dernièrement pour les performances de l'OM. L'Italien aurait pu faire ses valises mais il va tenter de continuer à apporter son expérience. Pour Kevin Diaz, c'est une excellente nouvelle pour les Marseillais.

De Zerbi reste à l'OM, très bonne nouvelle ? Repéré pour ses prestations sur le banc de Brighton, Roberto De Zerbi peut nourrir de belles ambitions à l'OM avec un bel effectif. Si tout n'a pas été parfait, c'est encore un projet en construction. « Je pense que c’est une très bonne nouvelle pour l’OM. On l’a dit et on le répète, il faut de la continuité dans ce club, il est arrivé avec un contrat de trois ans et l’envie de construire quelque chose. Mine de rien, c’est quand même une saison solide de l’OM. (…) Maintenant, les joueurs ont bien compris sa façon de travailler, je pense qu’il y aura quand même une base d’au moins 10-12 joueurs, peut-être même plus, qui vont rester la saison prochaine. Après il y aura des arrivées, il ne faudra pas se tromper mais c’est le cas de tous les clubs » analyse Kevin Diaz dans l'After Foot de RMC.