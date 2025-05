30M€ : L’OM proche de boucler un gros transfert !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse italienne, l'OM ne serait plus très loin d'un accord avec l'Inter pour le transfert de Luis Henrique. Il reste un écart de 3M€ à combler dans cette opération. Rien d'insurmontable pour le club marseillais, qui pourrait utiliser l'argent récolté pour recruter un nouvel attaquant cet été.

L'OM se rapproche d'une jolie vente

Comme indiqué par Tuttosport ce dimanche, les discussions se poursuivent entre l’OM et l’Inter. Et les écarts se resserrent dans ce dossier entre les prétentions marseillaise et la proposition des Italiens. La dernière proposition de l’Inter s’élèverait à 27M€, soit tout près des 30M€ demandés par Pablo Longoria.