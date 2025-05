Transferts : «Des tops joueurs», l’OM annonce du lourd pour l’été prochain

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De passage sur le plateau du diffuseur ce samedi, Medhi Benatia a annoncé la couleur pour l'été prochain. Le directeur du football marseillais a confirmé que l'équipe de Roberto de Zerbi sera renforcée au cours du mercato avec des jeunes talents, mais aussi avec « des tops joueurs » en fin de contrat.

De passage sur le plateau de beIN SPORTS ce samedi, Medhi Benatia a ouvert la page mercato aux côtés des consultants. Avec la qualification en Ligue des champions, le directeur du football de l’OM a reconnu que l’équipe se devait d’accueillir des renforts. Mais le responsable marseillais est conscient de ses limites. Le but est donc de trouver un équilibre entre des jeunes joueurs qui ont assez de personnalité pour évoluer à Marseille et des leaders avec un peu plus de vécu.

Benatia annonce la couleur

« On s’est rendu compte, quand tu vois avec des jeunes joueurs, que Marseille c’est différent. On a su corriger très vite.Il faut de la personnalité. Après que des top joueurs du Barça comme Sonny Anderson, ça coûte cher. On va essayer de faire un mix. Quand tu joues 55 matches, il va falloir être prêt tous les week-end et en semaine pour faire des matches dignes. On va se renforcer avec nos possibilités. On a fait l’été dernier un gros travail, en janvier dernier aussi. Je ne suis pas inquiet, des bons joueurs il y en a. Marseille ça a toujours attiré, il n y a pas de raisons que ça change » a déclaré Benatia.

Benatia confirme une piste ?

Relancé sur le sujet, Benatia n’a pas démenti la piste menant à Leroy Sané (Bayern Munich), en fin de contrat. « Sané ? Tous les tops joueurs en fin de contrat, on les a essayé. Donc après ils peuvent venir, ne pas venir. Tu sens que l’agent est parfois surpris de l’appel. Oui, on est connecté, on voit le marché, on voit les opportunités. On veut ramener des joueurs avec de la personnalités et qui rentre dans les caractéristiques du style de jeu » a-t-il lâché.