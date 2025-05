OM : De Zerbi, la catastrophe évitée de justesse !

La rédaction

Roberto De Zerbi a connu une saison mouvementée sur le banc de l’OM, entre menaces de démission et qualification en Ligue des champions. Alors que Marseille s’apprête à finir deuxième de Ligue 1, le coach italien a croisé Rudi Garcia à Rome. Une rencontre symbolique avec celui qui reste le seul à avoir tenu trois saisons à Marseille sous McCourt.

Arrivé cet été à l’OM, Roberto De Zerbi a vite compris pourquoi on dit qu’une saison à Marseille en vaut quatre ailleurs. Le coach italien est passé par toutes les émotions lors de l’exercice 2024-2025, mais a finalement réussi à décrocher son billet pour la prochaine Ligue des champions. L’OM joue son dernier match de la saison ce samedi, à domicile, face à Rennes, pour valider sa place de dauphin du PSG.

«J'ai croisé Roberto De Zerbi»

Lors du fameux ritiro de l’OM organisé à Rome, Roberto De Zerbi et ses joueurs ont fait une rencontre pour le moins surprenante. Alors qu’il se mariait dans la même ville et au même endroit, Rudi Garcia a eu l’occasion de croiser la délégation marseillaise et d’échanger quelques mots avec l’actuel coach olympien. L’ancien entraîneur de l’OM s’est confié dans Le Parisien :

« Récemment, j'ai croisé Roberto De Zerbi. Il m'a dit : “Waouh ! Tu as fait trois saisons à l'OM.” » a raconté le sélectionneur de la Belgique, dans des propos rapportés par L’Équipe.

«Je suis prêt à partir»

Une performance que De Zerbi mesure à sa juste valeur, lui qui avait déjà envisagé de quitter le club après seulement trois mois. À la suite d’une défaite face à Auxerre, il avait déclaré en conférence de presse :

« Si je suis le problème, je suis prêt à partir. Je laisse l'argent et je rends mon contrat. » Une sortie qui avait provoqué un électrochoc dans le vestiaire olympien. L’OM avait ensuite enchaîné sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues.