OM - De Zerbi : La fin est annoncée ?

Pierrick Levallet

Cette saison, la relation entre Roberto De Zerbi et Mason Greenwood n’a toujours été excellente à l’OM. Le coach italien a plusieurs réprimandé son attaquant de 23 ans au cours de l’exercice 2024-2025. Mais le malaise semble prendre fin entre les deux hommes, l’ancien de Manchester United souhaitant faire de son mieux pour porter l’OM vers de nouveaux sommets.

Recrue phare de l’été dernier, Mason Greenwood a eu des hauts et des bas cette saison à l’OM. Auteur de 20 buts et 5 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant de 23 ans a parfois eu des coups de mou qui lui ont valu quelques critiques. Roberto De Zerbi ne s’était notamment pas privé de réprimander son joueur, ce qui a terni leur relation. Un certain malaise s’était installé entre les deux hommes. Mais il semble être arrivé à sa fin.

«Ce sont des signaux extrêmement positifs»

« Mason Greenwood, quand il veut, à l'échelle de la Ligue 1 et même de la Ligue des Champions, il aura le talent. Ce qu'il y avait à éclaircir cette saison, c'était son rapport avec Roberto De Zerbi. Plusieurs fois en conférence de presse, il l’a tancé pour un manque d'investissement. On se souvient de sa mise sur le banc notamment sur le match très important face au Paris Saint-Germain. Donc s’il y a une volonté de toutes les parties, si Roberto De Zerbi et Mason Greenwood ont envie de travailler ensemble pour mener l'Olympique de Marseille plus haut, ce sont des signaux extrêmement positifs » a confié le journaliste L’Equipe Giovanni Castaldi dans l’émission L’Equipe de Greg.

Le transfert de Greenwood envisagé par l'OM ?

Reste maintenant à voir si l’OM ne décidera finalement pas de vendre Mason Greenwood. À 30M€, le club phocéen devrait refuser son transfert. Mais en cas d’offre plus élevée, la direction marseillaise pourrait songer à se séparer de l’international anglais après seulement une saison passée sur la Canebière. Affaire à suivre...