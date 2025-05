OM - Habib Beye : La signature qui va faire parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM pourrait être amené à négocier indirectement avec Habib Beye. Et pour cause, Ismaël Koné est prêté au Stade Rennais avec une option d'achat dont le montant est jugé bien trop élevé par les Bretons. Le coach des Rouge-et-Noir aimerait toutefois conserver le milieu de terrain, mais en revoyant nettement à la baisse le montant du transfert.

Cet été, l'OM a bien l'intention de dégraisser son effectif avant de se renforcer en vue de la Ligue des champions. Et alors que le transfert de Luis Henrique semble en excellente voie vers l'Inter Milan, le club phocéen souhaite gérer le plus rapidement possible le cas des joueurs prêtés qui n'entrent donc plus dans les plans de Roberto De Zerbi.

Habib Beye veut garder Ismaël Koné... C'est le cas d'Ismaël Koné, prêté à Rennes et qu'Habib Beye aimerait conserver. « Il y a une différence entre le souhait d'un coach et la possibilité d'un club à faire une opération comme celle-ci. On est aussi conditionné à la clause », confiait l'entraîneur du club breton en marge du déplacement sur la pelouse de l'OM.