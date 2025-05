PSG : Neymar a «tout brisé», l'incroyable révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Souffrant à cause de la remontada, le PSG répondait cash sur le marché des transferts en 2017 avec plus de 400M€ seulement investis sur Neymar et Kylian Mbappé. Le Brésilien chamboulait de par son transfert à 222M€ le paysage du mercato à jamais changé du point de vue de Javier Pastore.

A l'été 2017, quelques mois seulement après l'historique et triste remontada subie par les joueurs et supporters du PSG contre le FC Barcelone en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions (6-1), le comité directeur du football du Paris Saint-Germain décidait de frapper fort sur le marché des transferts avec Dani Alves, Kylian Mbappé (180M€) et surtout Neymar, 3ème du Ballon d'or cette année-là et transfert le plus cher de l'histoire encore à ce jour avec les 222M€ de la clause libératoire de son ancien contrat au Barça.

«Le prix était trop faible» Joueur du PSG à l'époque, Javier Pastore se remémore près de huit ans plus tard un jour spécial lors du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain. « C'est quelque chose d'inhabituel. Nous ne pensions pas qu'un joueur pouvait avoir un tel prix sur le marché. Mais en le voyant jouer contre nous, puis en l'ayant comme coéquipier, le prix était trop faible ».