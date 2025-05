Neymar, Messi, Mbappé… Le PSG a trouvé mieux !

Si pendant deux ans, le PSG a pu disposer d’un trio de vedettes avec Kylian Mbappé, Lionel Messi, et Neymar, jamais le club parisien n’aura semblé aussi fort que sur cette saison 2024-2025. La formation de Luis Enrique impressionne notamment l’ancienne gloire du Parc des Princes Pedro Miguel Pauleta, qui adore le collectif mis en place par le coach espagnol.

« Il n’y a plus d’arrogance, on n’est plus là à mettre en avant un joueur »

« Ce n’est pas le jeu qui fait que les gens adhèrent à ce PSG nouvelle version, c’est la mentalité et l’image qu’il renvoie. Il n’y a plus d’arrogance, on n’est plus là à mettre en avant un joueur plus qu’un autre. On voit la force d’un groupe dans lequel il y a beaucoup d’humilité et de travail. La star, c’est l’équipe et c’est le mérite de Luis Enrique », analysait récemment Antoine Kombouaré auprès du Parisien. Un constat partagé par la légende Pedro Miguel Pauleta.