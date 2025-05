Un joueur lâche la PlayStation et signe au PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des très gros coup du PSG l'été dernier. Le club de la capitale a effectivement lâché 50M€ pour s'attacher les services de Désiré Doué qui a débarqué en provenance du Stade Rennais. Le jeune français s'est rapidement imposé à Paris et cela n'étonne pas ceux qui l'ont côtoyé en centre de formation.

Désiré Doué, le très bon élève

De manière générale, Désiré Doué était également un excellent élève à l'école. « Il a réussi à avoir son bac (général) sans forcer. L’anglais et l’espagnol, c’est facile pour lui. Sur la deuxième et troisième année au centre, on le voyait beaucoup moins car il était déjà avec les pros, mais il n’a pas lâché et c’est même lui qui donnait les réponses, qui parlait le plus en classe. Dans les travaux de groupes, c’était plutôt utile », s'amuse Ewen Tondeux. « Désiré n’est pas qu’un joueur de ballon, c’est aussi une tête bien faite. En dehors du foot, tu peux communiquer avec lui, c’est facile d’échanger. On sent qu’il est bien accompagné, qu’il a des valeurs ancrées pour lui permettre de garder la tête froide », confirme Sylvain Létang, qui l’a entraîné des U13 aux U15. Désiré Doué fait donc logiquement le bonheur du PSG.