Transferts : Une star du PSG met la pression !

Vainqueur d'une coupe d'Europe avec le PSG en 1996, Youri Djorkaeff était parti cet été-là en direction de... l'Inter Milan ! Le champion du Monde 98 avait pourtant averti sa direction qu'il fallait prolonger son contrat bien avant la fin de saison, et l'ancien attaquant se livre sans détour à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE.

Considéré comme l'un des attaquants les plus redoutables d'Europe à la fin des années 90, Youri Djorkaeff a un CV qui parle pour lui. Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 et de l'Euro 2000 avec l'équipe de France, il avait également remporté une Coupe des Coupes sous le maillot du PSG en 1996 pour son unique saison au Parc des Princes, avant d'être transféré à l'Inter Milan. Et dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Djorkaeff livre les coulisses de son départ du PSG.

Djorkaeff a mis la pression sur le PSG L'ancien attaquant de l'équipe de France, qui était arrivé de l'AS Monaco en 1995, avait pourtant mis la pression sur les dirigeants du PSG au sujet de sa prolongation de contrat : « Je disais souvent à Michel (Denisot) que j'avais signé deux ans et qu'il ne fallait pas qu'il attende juin pour me proposer une prolongation. Je lui répétais : viens en décembre... En mai, j'avais déjà tous les clubs de la terre pour racheter ma dernière saison ! », indique Djorkaeff.