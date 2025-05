Mbappé : Une légende du Real Madrid arrive, le PSG tient sa vengeance !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le Real Madrid réussissait à obtenir la signature de Kylian Mbappé dont le contrat au PSG arrivait à échéance. Une situation très mal vécue par les Parisiens qui tiendraient toutefois une première vengeance. En effet, Olga Carmona, légende de la Casa Blanca, devrait rejoindre le PSG cet été. Elle aussi en fin de contrat.

Alors que Kylian Mbappé refusait de prolonger l'été dernier afin de signer au Real Madrid , le PSG semble déjà tenir sa vengeance. En effet, le club de la capitale serait le point d'enrôler Olga Carmona , légende de la section féminine de la Casa Blanca dont elle est la plus capée. D'ailleurs, elle a confirmé son départ du Real , et a été interrogé sur son statut au sein du club.

«Je pars heureuse d'avoir tout donné pour le Real Madrid»

Relancée sur le fait de ne pas avoir eu le même hommage que Carlo Ancelotti et Luka Modric, Olga Carmona n'est toutefois pas rancunière : « Eh bien, nous n'avons pas non plus l'histoire de l'équipe masculine... Je pars heureuse et reconnaissante, avec le sentiment d'avoir été très bien traitée et d'avoir reçu beaucoup d'affection. »