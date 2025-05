Transfert de Jonathan David : L’OM confirme !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses spéculations au sujet d’une possible signature à l’OM, Le10Sport vous a révélé en exclusivité que Jonathan David n’irait pas en direction du club provençal cet été. Et Medhi Benatia en personne a confirmé cette tendance pour le buteur du LOSC.

Arrivé au terme de son contrat avec le LOSC, Jonathan David a d’ores et déjà officialisé son départ libre cet été. L’OM a longtemps été évoqué comme un point de chute plausible pour le buteur canadien, mais comme le10Sport vous l’a annoncé en exclusivité, David ne signera pas dans le club marseillais cet été. Et Medhi Benatia, le directeur sportif de l’OM, a confirmé nos révélations lundi sur RMC Sport.

« David ? Pas du tout » « Non pas du tout. La dernière fois qu’on a parlé de David, c’était en janvier. On cherchait un attaquant. J’ai demandé à son agent si Lille était intéressé, on pouvait en discuter. Quand j’ai vu les attentes au niveau salaire, j’ai compris que ce n’était pas un joueur pour nous. On va respecter le modèle économique, on ne va pas faire de folies », a lâché Benatia dans l’émission Rothen s’enflamme.