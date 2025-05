PSG : Le numéro 9 de la saison prochaine annoncé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Replacé dans l'axe depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé s'est acclimaté à son nouveau poste. Plus décisif, plus dangereux, ce changement a agi comme une véritable révélation pour le joueur du PSG. Champion du monde 1998, Youri Djorkaeff a validé cette révolution provoquée par Luis Enrique après le départ de Kylian Mbappé.

La saison de la révélation pour Ousmane Dembélé. Longtemps perçu comme un pur ailier, le joueur français s’est imposé dans un vrai rôle de numéro 9. Un changement opéré par Luis Enrique et validé par Youri Djorkaeff , ancien du PSG et champion du monde en 1998.

Le pari gagnant de Luis Enrique

« Ça me rappelle des choses dans la faculté d'adaptation en club et en équipe de France. Il a été cantonné sur le côté droit et le fait qu'il n'y ait plus d'attaquant de pointe au PSG, ou qu'il ne joue pas avec un avant-centre, lui a donné plus de mobilité pour rentrer » a confié l’ancien attaquant.