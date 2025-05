45M€ : Le prochain phénomène annoncé au PSG ?

Pour le PSG, la saison n’est pas encore terminée puisqu’il a la finale de la Ligue des Champions à disputer. Cela n’empêche toutefois pas le club de la capitale de se pencher dès à présent sur son prochain recrutement. En ce sens, la formation parisienne aurait décidé de passer à la vitesse supérieure pour recruter Franco Mastantuono, crack de River Plate. Un transfert à hauteur de 45M€ nécessaire ?

Du côté du PSG, on en a fini avec le bling-bling lors du mercato. Désormais, le club de la capitale se concentre uniquement sur la jeunesse et les futurs talents. Après Bradley Barcola en 2023, Désiré Doué, Joao Neves et Willian Pacho ont rejoint Paris l’été dernier. Une formule qui gagne jusqu’à présent puisque le PSG a atteint la finale de la Ligue des Champions. Pas question donc de la changer et c’est pour cela que les Parisiens auraient décidé de jeter leur dévolu sur Franco Mastantuono, phénomène argentin de 17 ans aujourd’hui à River Plate.