Une star prête à trahir le PSG pour Mbappé !

Après sept années, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain au terme de son contrat, ouvrant un nouveau chapitre en Espagne avec le Real Madrid. Mais il n’est pas le seul à avoir eu la tentation de céder aux sirènes madrilènes, puisqu’une autre star parisienne aurait bien aimé le suivre.

Le départ de Kylian Mbappé a fait couler beaucoup d’encre et encore maintenant, une guerre judiciaire l’oppose au PSG . C’est dire à quel point sa décision de signer au Real Madrid au terme de son contrat a marqué du côté de Paris, où l’on aurait pu vivre un autre traumatisme.

Car Mbappé ne semble pas avoir été le seul à penser au Real Madrid , l’été dernier. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, Achraf Hakimi aurait bien aimé suivre son ami et retrouver son club formateur, qu’il avait quitté en prêt en 2018 pour rejoindre le Borussia Dortmund , avant de filer à l’ Inter . Mais beaucoup de choses ont changé depuis, puisque le latéral marocain a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2029 et semble être l’un des piliers du projet mené par Luis Enrique .

« Il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain »

Lors de sa signature, il avait d’ailleurs souligné son attachement à ce nouveau projet du PSG, qui pourrait le mener vers une Ligue des Champions dans quelques jours. « Je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! » avait confié Achraf Hakimi. « Et enfin, il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe, et c’est pour cela que j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour le club ».