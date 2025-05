Neymar : L'annonce de transfert surprise à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Six mois et puis s'en va ? De retour à Santos en février dernier après la résiliation de son contrat à Al-Hilal, Neymar est déjà en fin de contrat et a une fois de plus été invité à s'exprimer sur son avenir par la presse brésilienne. L'occasion pour l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain de faire passer un message clair.

D'un commun accord, le contrat de Neymar à Al-Hilal était rompu à la toute fin du mercato hivernal, à six mois de son expiration. Afin de rebondir, le Brésilien décidait d'effectuer un retour aux sources là où tout a commencé : Santos.

«J’ai déjà dit que je ne sais pas encore, que je réfléchis» Chez son club formateur qui lui a offert ses premières expériences chez les professionnels au début des années 2010, Neymar n'a pas connu le glorieux retour escompté tant sur le plan sportif que personnel avec ses pépins physiques. Et maintenant ? A la la télévision brésilienne, Neymar a communiqué un message clair sur son avenir. « Je ne sais pas encore. Je vais fermer toutes les questions jusqu’à la fin du jeu le 12 (juin). Je ne répondrai plus sur ce sujet. J’ai déjà dit que je ne sais pas encore, que je réfléchis ».