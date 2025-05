Drogba - Transfert : Cette annonce va mettre le feu à l'OM !

Après avoir disputé seulement une saison à l'OM, Didier Drogba a été vendu à Chelsea pour une somme proche de 38,5M€. Interrogé sur son transfert chez les Blues, l'ancien international ivoirien a avoué qu'il ne voulait pas quitter Marseille lors de l'été 2004. En effet, Didier Drogba souhaitait rester au Vélodrome jusqu'à la fin de sa carrière.

Etincelant sous les couleurs de l' En Avant Guingamp , Didier Drogba a alerté la direction de l' OM . A tel point que le club phocéen a fait tout son possible pour boucler son transfert lors de l'été 2003. Pour faire plier les hautes sphères du club breton, l' OM a formulé une offre d'environ 6M€.

Auteur d'une saison 2003-2004 exceptionnelle à l' OM , Didier Drogba n'a pas long feu à Marseille . En effet, le club olympien a accepté de céder l'ancien attaquant ivoirien à Chelsea , qui a déboursé environ 38,5M€ pour rafler la mise. Invité de la dernière édition de l'émission The Bridge, Didier Drogba (47 ans) a reconnu qu'il n'avait jamais voulu quitter l' OM et qu'il espérait rester au Vélodrome jusqu'à la fin de sa carrière.

«J'aurais aimé ne jouer que pour une seule équipe»

« J'aurais aimé ne jouer que pour une seule équipe. Quand je vois quelqu'un comme Totti (Francesco), comme Maldini (Paolo), Gerrard (Steven), c'est beau. Cela signifie qu'à chaque fois, tu as réussi à t'adapter aux nouvelles personnes qui sont arrivées au club. J'aurai aimé faire ça à Marseille. C'est mon club de coeur. Les rumeurs incessantes sur mon retour à l'OM ? J'ai été dans la polémique, alors que premièrement, je n'ai jamais voulu quitter le club, deuxièmement on m'a dit : "si tu veux revenir, c'est en prêt". Mais pour moi, ce n'était pas possible. Enfin, beaucoup de dirigeants se sont servis de mon nom, de l'année que j'ai passée à Marseille, pour faire espérer mon retour, pour vendre des abonnements au Vélodrome », a confié Didier Drogba.