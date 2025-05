Transfert à 25 M€ : La masterclass de l’OM !

Luis Henrique va quitter l’OM pour rejoindre l’Inter Milan. Recruté pour 8 M€ en 2020, l’ailier brésilien va rapporter 25 M€ au club marseillais. Une belle opération signée Longoria, alors que plusieurs clubs européens, dont le Bayern et Nottingham Forrest, étaient sur le dossier. Une masterclass financière qui entame parfaitement le mercato olympien.

Alors que Luis Henrique a trouvé un tout nouveau souffle à l’ OM sous les ordres de Roberto De Zerbi , de nombreux clubs européens sont venus se renseigner sur l’ailier brésilien. La Provence révèle que, avec des intérêts variés, l'Inter Milan , le Bayern Munich et Nottingham Forest auraient été intéressés par l’attaquant de l’ OM .

Le gros coup tenté par l’OM

Le board de l’OM a alors vu dans cette concurrence l’occasion rêvée de réaliser un gros coup et de récupérer un beau chèque sur cette vente. Pablo Longoria avait d’ailleurs fixé le prix de départ de Luis Henrique à un peu plus de 30 M€, une somme colossale quand on sait qu’il avait été recruté pour 8 M€ il y a cinq ans.