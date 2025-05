OM : Le boss l’appelle, il réalise son rêve !

Luis Henrique va réaliser son rêve et celui de Pablo Longoria. Arrivé à l’OM en 2020, l’ailier brésilien va rejoindre l’Inter Milan pour 25 M€, après une saison pleine sous Roberto De Zerbi. Une belle réussite pour le joueur comme pour le club, qui réalise une opération financière et sportive parfaite.

Arrivé en 2020 à l’ OM , Luis Henrique a connu une adaptation difficile en Europe. Cependant, l’attaquant marseillais n’a rien lâché et, après un prêt convaincant à Botafogo , il est revenu à l’ OM lors du mercato d’hiver 2023-2024. Il a retrouvé des couleurs sous les ordres de Gennaro Gattuso puis de Jean-Louis Gasset , avant de s’imposer comme titulaire dans l’effectif de Roberto De Zerbi . Il inscrit un doublé lors de son premier match de la saison. Luis Henrique cumule 9 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec l’ OM cette saison.

«Mon rêve était de l'amener ensuite dans un top club européen»

Dans des propos rapportés par La Provence, le président de l’OM, Pablo Longoria, a révélé son rêve concernant Luis Henrique :

« On a commencé les discussions pendant la saison, en prenant le risque que le joueur ait la tête ailleurs. Pour l'avenir et la santé financière du club, je suis fier que Luis Henrique ait attiré l'attention de différents clubs en Europe. Au début de la période Covid, pendant le confinement (printemps 2020), nous avions passé beaucoup d'appels. Je lui avais promis qu'il allait me rejoindre dans mon prochain club (l'OM) et que mon rêve était de l'amener ensuite dans un top club européen. »