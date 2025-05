Mercato OM : Les recrues de rêve déjà ciblées ?

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’OM prépare un mercato ambitieux. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi ont déjà identifié plusieurs cibles de rêve. Mais pour renforcer l’effectif, le club va devoir vendre. Un premier gros coup est d’ailleurs bouclé avec la vente de Luis Henrique à l’Inter Milan.

Alors que l’OM a terminé sa saison sur la deuxième marche du podium, Medhi Benatia, Pablo Longoria et Roberto De Zerbi ont désormais les yeux rivés sur le mercato. Avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions, le board marseillais espère attirer de grands noms au sein de l’effectif pour satisfaire les attentes du coach italien et lui permettre, encore une fois, d’atteindre ses objectifs sur la Canebière. Si l’on en croit les informations de La Provence, l’OM aurait déjà listé ses recrues rêvées pour cet été, et pour certains profils, des discussions seraient déjà en cours.