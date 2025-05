Deschamps : Zidane menacé, l'annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Comme révélé en juin 2022 pour L'Equipe et confirmé cette semaine dans le cadre d'un évènement Adidas, Zinedine Zidane a toujours ce rêve bleu d'entraîner l'équipe de France. Et avec le départ de Didier Deschamps qui se dessine d'ici la fin de la Coupe du monde 2026, l'heure de Zizou semble approcher. Mais le danger également du point de vue d'Emmanuel Petit.

Une quatrième Coupe du monde sur le banc de touche des Bleus et puis s'en va. C'est l'annonce effectuée par Didier Deschamps en janvier dernier en marge de l'opération Pièces Jaunes. Le sélectionneur de l'équipe de France a assuré qu'il partirait après le Mondial 2026 et laisserait donc son poste vacant... mais pas pour longtemps puisque Zinedine Zidane semble être l'heureux élu pour lui succéder.

«C'est un héritage qui va être compliqué à gérer» Et ce, quand bien même le président de la Fédération française de football Philippe Diallo ait refusé de confirmer la tendance lorsqu'il fut interrogé sur la question. Quoi qu'il arrive, le poste ne semble pas pouvoir échappé à Zinedine Zidane à l'instant T. Mais la mission ne sera pas facile d'après son coéquipier champion du monde 98 : Emmanuel Petit. « Réussir après Deschamps ? C'est un héritage qui va être compliqué à gérer. Tu as le défi entre les pragmatiques et les romantiques. L'héritage que va laisser DD est quand même énorme. A la tête de l'équipe de France, il a redoré le blason des Bleus. Quand tu suis derrière, en sachant quand même que cette génération actuelle a de très bons joueurs, je pense que Zizou avec son charisme peut amener une autre manière de jouer, un autre style et préparation mentale également comme il l'a fait avec le Real Madrid ».