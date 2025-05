Le catastrophe redoutée avec Zinedine Zidane !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps l’a acté, après la Coupe du monde 2026, il quittera le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Rapidement, Zinedine Zidane a été érigé en tant que successeur idéal. Toutefois, pour le moment, rien n’est encore acté concernant la nomination de l’ancien du Real Madrid. De quoi faire craindre à certains que Zidane puisse s’engager ailleurs…

Après la Coupe du monde 2026, l’ équipe de France aura un nouveau sélectionneur. Mais qui ? Didier Deschamps va laisser sa place sur le banc de touche des Bleus et pour le moment, son successeur n’a pas été officialisé. Un feuilleton qui suscite de nombreuses rumeurs, à commencer par la nomination de Zinedine Zidane . L’ancien du Real Madrid ne s’est d’ailleurs pas caché dernièrement : il veut entraîner l’ équipe de France.

Le désir de Zinedine Zidane est ainsi désormais clair. Faut-il alors dès à présent acter que le champion du monde 98 sera le remplaçant de Didier Deschamps à la tête de l’ équipe de France ? Tant que rien n’est acté, tout est encore possible. Y compris que Zidane s’engage ailleurs. Et c’est ce que craint Charlotte Lorgeré comme elle a pu l’expliquer sur le plateau de L’Equipe de Greg.

« C’est surtout ça ma crainte »

« Je pense que si on attend encore des mois, ça va encore parler. Oui, c’est le successeur qui est idéal, il en a envie, il attend depuis des années. Mais il est quand même convoité de partout. Tu ne vas pas me dire qu’il n’est pas demandé. A un moment, il faut acter pour l’avenir que ce soit lui, que ce soit dit, que lui puisse aussi anticiper les choses et qu’il ne soit pas pris ailleurs. C’est surtout ça ma crainte », a-t-elle confié. A voir quand Zinedine Zidane sera intronisé sélectionneur de l’équipe de France. A moins que les choses ne se passent finalement autrement...