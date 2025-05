Zinedine Zidane : La «bonne nouvelle» annoncée à Paris !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, Zinedine Zidane était à Paris, sur les Champs-Elysées, pour un événement avec son sponsor, Adidas. Et c’est à cette occasion que l’ancien entraîneur du Real Madrid a clairement affiché son envie de reprendre l’équipe de France, où Didier Deschamps s’en ira après le Mondial 2026. Une sortie qui a réjouit Eric Di Meco.

Didier Deschamps l’a annoncé, après la Coupe du monde 2026, il quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Alors que son successeur n’est pas encore connu, tous les regards se tournent logiquement vers Zinedine Zidane. Et voilà que ce dernier est bel et bien prêt à relever le défi à la tête des Bleus. C’est ce qu’a annoncé Zizou lors de sa dernière visite à Paris.