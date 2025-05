Zidane - PSG : Un proche balance en direct

Invité à s'exprimer sur la finale de Ligue des champions entre le PSG et l'Inter, Zinédine Zidane a apporté son soutien à la formation de Luis Enrique. Une décision qui n'est pas passée auprès de nombreux supporters marseillais. Alors que la polémique enfle, Christophe Dugarry a assuré la défense de son ami.

Dugarry monte au créneau

« Oublions le contexte, avez-vous déjà entendu Didier Deschamps ou Zinedine Zidane dire du mal ou avoir de la méchanceté pour un club, ou un joueur ? Ça n’arrive jamais ! Par exemple Zizou, il a beau penser des turcs, et il y a des personnes qu’il aime un peu moins que d’autres, mais je ne l’ai jamais entendu s’exprimer et dire ouvertement qu’il détestait quelqu’un… Mais enfin, ce n’est pas dans son câblage non plus, ce n’est pas quelqu’un qui est vindicatif, qui est un gueulard… Au bout d’un moment, pourquoi il faudrait détester un club ? Quand on te demande si tu préfères l’un ou l’autre, en gros on aimerait qu’on te dise que tu voudrais que le PSG perde… Mais non, pourquoi tu voudrais que les mecs pleurent dans les tribunes, qu’ils soient déçus et dégoûtés ? Pourquoi ? » a déclaré ce proche de Zizou.