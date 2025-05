«Phénoménal», un joueur de folie annoncé au PSG

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La finale de Ligue des champions face à l'Inter devrait lui raviver quelques souvenirs. Ancien portier du Milan AC, Gianluigi Donnarumma va retrouver le club rival samedi soir. Un rendez-vous particulier pour le gardien du PSG, qui a changé de dimension depuis son récital sur la pelouse d'Anfield face à Liverpool le 11 mars dernier.

On a tendance à penser qu’une équipe a besoin d’un grand attaquant et d’un excellent gardien pour remporter la Ligue des champions. Au PSG, le dernier bastion est trouvé. Après un début de saison timide, marqué par un gros déficit de confiance, Gianluigi Donnarumma s’est affirmé comme le gardien numéro un du club parisien. Depuis le début de l’année, le portier italien se montre décisif, comme lors de la séance de tirs au but face à Liverpool en huitièmes de finale, ou plus tard face à Arsenal. Si le PSG s’est qualifié pour la finale de C1, il le doit grandement à Donnarumma, dont les promesses avaient été semées en Italie.