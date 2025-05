Luis Enrique, la déclaration d’amour inattendue !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce samedi, le PSG serait susceptible d’écrire la plus grande page européenne de son histoire. En cas de victoire finale en Ligue des champions face à l’Inter à l’Allianz Arena de Munich, le club de la capitale raflerait le trophée tant courtisé par ses propriétaires qataris depuis le rachat du Paris Saint-Germain en 2011. Et ce, grâce entre autres à Luis Enrique, un coach hors pair du point de vue de Benjamin Pavard.

«Un super coach, l'un des meilleurs du monde pour moi»

Pour le quotidien sportif, le défenseur de l’Inter n’a pas dissimulé son admiration pour Luis Enrique et a refusé d’atténuer le travail effectué par l’entraîneur espagnol au niveau du fond de jeu du Paris Saint-Germain. « Ce groupe est très homogène, avec un super coach, l'un des meilleurs du monde pour moi. Son équipe joue très bien au ballon, c'est un plaisir à regarder, mais on ne la regardera pas samedi. Il va y avoir des moments où on va souffrir mais je ne me fais pas de soucis, on a des joueurs d'expériences qui ont l'habitude de ces moments ». Reste à savoir si Luis Enrique, prolongé jusqu’à l’été 2027 par le PSG cet hiver, amènera le club de la capitale sur le toit de l’Europe pour la première fois en ses 55 années d’histoire…