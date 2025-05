PSG : «Pas honnête», le coup de gueule concernant Kylian Mbappé !  

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on s’inquiétait pour le niveau du PSG suite au départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale n’a jamais semblé aussi fort qu’aujourd’hui. En finale de la Ligue des Champions, Paris pourrait donc l’emporter sans le désormais joueur du Real Madrid. Existe-t-il un lien ? Un coup de gueule a été poussé à ce sujet.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de faire ses valises. L’été dernier, l’international français a réalisé son rêve en s’engageant avec le Real Madrid. Une énorme perte pour le club de la capitale, pour qui on craignait le pire. Luis Enrique était lui optimiste malgré le départ de Mbappé et il ne s’est pas trompé. Aujourd’hui, le PSG est l’une des meilleures équipes européennes et en passe de remporter la Ligue des Champions.