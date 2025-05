PSG : Ils sortent du silence après la polémique !

Au cours des derniers jours, certains journalistes ont tenu des propos qui ont fait polémique concernant le PSG. Stéphane Guy ou encore Sébastien Tarrago ont notamment expliqué que le club de la capitale n’avait rien de français. Des sorties qui ont fait beaucoup de bruit et voilà que les principaux intéressés ont pris la parole en pleine tempête.

Une vive polémique a éclaté suite à ces propos sur le PSG . Et voilà qu’au micro de RMC, Stéphane Guy a reconnu une erreur de sa part, confiant alors : « J’ai dit une saucisse, voilà. C’est très clair. Quand j’ai parlé de club pas français, c’est une idiotie d’avoir dit ça. Je ne suis surtout pas de ceux qui pensent que la France doit être au Français, je suis pour la circulation absolue des travailleurs. J’assume, j’ai dit une connerie dans un débat un peu chaud. Vous avez complètement raison, qu’est-ce qu’il y a d’anglais à Liverpool ou d’italien à l’Inter Milan aujourd’hui ? Mais ce qui me pose problème, ce n’est pas ça. La meilleure preuve que le PSG est un club français aujourd’hui c’est qu’il a participé à la journée de la lutte contre l’homophobie et s’il avait été qatari, il n’aurait pas participé. Ce qui me pose problème, je le dis depuis toujours, je continue d’avoir des doutes énormes sur le fait que ce club là est un outil politique au service d'un état qui pour moi est un état voyou, c’est une dictature dont le système social repose sur l’esclavagisme. On a encore vu le cirque avec Trump récemment ».

« Nouveaux témoignages que le foot rend totalement fou »

De son côté, Sébastien Tarrago a lui notamment répondu sur ses réseaux sociaux : « Tout le monde semble s'exciter sur trois phrases évoquant l'idée que le PSG n'est pas un club français. C'est reparti pour un tour de manivelle : insultes, menaces, recherche d'adresse postales, mamans invitées à aller se faire « b... ». Nouveaux témoignages que le foot rend totalement fou, et de plus en plus, mais aussi que les réseaux sociaux et certaines émissions de radio ou de télévision manquent cruellement d'imagination, ce qui est plus embêtant pour les émissions de radio ou de télévision que pour les réseaux sociaux dont l'existence même semble reposer sur la bêtise et la méchanceté. Pour ma part, je me fiche un peu de ce débat, et j'aurais mieux fait de ne pas jouer avec les mots. Mais puisqu'on y est, puisque la thèse du racisme est même invitée par des gens, ultime absurdité, dont le réflexe de défense éruptif relève lui-même d'une logique identitaire, juste une chose : pour ma part, je répondais, de manière provocante, à la chronique d'un confrère qui expliquait que les clubs français perdaient toutes leurs finales, ou presque, de Coupe d'Europe depuis soixante-dix ans ».