«Hallucinant» : Le PSG sur M6, une folie est annoncée !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi soir, la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à l'Inter Milan sera diffusée à la fois sur Canal+ et sur M6. L'occasion pour Ophélie Meunier d'être à l'antenne pour la présentation de l'avant-match de son équipe de cœur. D'ailleurs, la journaliste dévoile les dispositifs prévu sur M6 qui s'annonce très important.

En plus de Canal+, la finale de la Ligue des champions sera également diffusée en clair sur M6. L'occasion pour Ophélie Meunier de suivre de près son club de cœur. En effet, la journaliste, supportrice du PSG , sera sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich pour présenter l'avant-match au cœur d'un énorme dispositif mis en place par M6 et qu' Ophélie Meunier dévoile en détails.

Ophélie Meunier dévoile le dispositif de M6 pour la finale

« Oui, je me prépare beaucoup, je le prends très au sérieux. C’est un moment historique. Je sais à quel point j’ai une chance incroyable de faire vivre cette soirée. On a une mission qui est de faire ressentir toutes les émotions aux gens qui vont nous regarder. On a un superbe dispositif avec Xavier Domergue et Antoine Kombouaré aux commentaires », promet-elle dans une interview accordée au Parisien avant de poursuivre.