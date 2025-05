Une star débarque au PSG, c’est le coup de foudre !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l'été 2018, Gianluigi Buffon s’engageait en faveur du Paris Saint-Germain après 17 saisons à la Juventus. Bien que ses performances sur le terrain n'aient pas été à la hauteur des attentes, le légendaire portier italien garde un très grand souvenir de son passage à Paris, au point d’affirmer avoir reçu plus d'affection dans la capitale française que dans son propre pays.

Avant Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a pu compter sur un autre portier italien dans ses rangs en la personne de Gianluigi Buffon. Après 17 saisons passées à la Juventus, le champion du monde décidait à l’été 2018 de rejoindre le club de la capitale, une expérience qui ne se passera pas comme il l’espérait avec des performances décevantes lors de ses 25 matches disputés toutes compétitions confondues. Ce qui ne l’a pas empêché de garder un excellent souvenir de son unique saison parisienne.

« J'ai joué un an au PSG et j'ai eu plus d'affection et d'estime de la part des gens que je n'en ai eu en Italie » Interrogé sur Gianluigi Donnarumma, l’ancien portier de la Juventus a pu dresser un parallèle sur son propre passage au PSG, déclarant sa flamme pour le public parisien. « Si c’est difficile d’être aimé à Paris ? Pas du tout. J'ai joué un an au PSG et j'ai eu plus d'affection et d'estime de la part des gens que je n'en ai eu en Italie, s’enflamme Buffon, rapporté par TMW. Avec les journalistes, c'est un peu différent. Ils considèrent que tous les autres trophées sont gagnés et que l'objectif du PSG est la Ligue des champions. Si ça ne va pas, certaines plumes deviennent un peu vénéneuses... »