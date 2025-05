60M€ : Le PSG annonce un phénomène pour de longues années

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté contre un chèque de 60M€ l'été dernier, Joao Neves a débarqué dans cette équipe du PSG avec une maturité impressionnante. La pression coule sur les épaules de ce gamin de 20 ans, arrivé en provenance de Benfica. Son compatriote Vitinha est déjà sous le charme et lui promet un avenir radieux.

Vitinha fan de cette équipe du PSG

Au cours d’un entretien accordé à beIN SPORTS, Vitinha se sent presque comme un vétéran dans cette nouvelle équipe du PSG. « J’ai 25 ans et je me sens vieux dans cette équipe. À cet âge-là, tu as un peu d’expérience. C’est bizarre. Mais j’aime bien avoir ce rôle dans ce groupe, de faire partie d’un milieu de terrain jeune. C’est un privilège d’être avec eux car on se pousse » a déclaré le joueur portugais.