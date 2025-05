Mercato : Le PSG négocie, accord imminent pour cet attaquant ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec 8 buts en 16 matchs de Serie A, Randal Kolo Muani sort d’un prêt contrasté avec la Juventus. Alors qu’on ne sait pas encore si l’international français de 26 ans prolongera son aventure du côté de Turin, la direction serait en discussion avec le PSG afin de pouvoir compter sur lui pour la Coupe du monde des clubs (15 juin - 13 juillet).

En janvier, Randal Kolo Muani a profité du mercato pour s’envoler vers l’Italie. N’entrant plus dans les plans de Luis Enrique au PSG, l’international français a pris la direction de la Juventus pour un prêt de six mois qui s’est avéré contrasté. Auteur de débuts fracassants, avec 5 buts en trois rencontres, amenant la direction turinoise à envisager l’avenir avec lui dès ses premières semaines, Kolo Muani a ensuite connu une période plus difficile, ne trouvant plus le chemin des filets pendant plus de deux mois.