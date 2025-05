PSG : Le phénomène qui fait halluciner le vestiaire !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance du Benfica Lisbonne dans le cadre d’un transfert estimé à 70M€ bonus compris, Joao Neves s’est très rapidement imposé comme un élément majeur du PSG. Un joueur que Vitinha avait déjà eu l’occasion de côtoyer en sélection portugaise, mais il reste impressionné par le talent de son jeune coéquipier.

« Depuis que je joue au football, c’est rare qu’un joueur m’ait autant impressionné »

« J’ai 25 ans et je me sens vieux dans cette équipe. À cet âge-là, tu as un peu d’expérience. C’est bizarre. Mais j’aime bien avoir ce rôle dans ce groupe, de faire partie d’un milieu de terrain jeune. C’est un privilège d’être avec eux car on se pousse », a confié Vitinha dans un entretien accordé à beIN Sport, diffusé en marge de la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims.