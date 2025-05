Du jamais vu au PSG, le joueur «parfait» a signé !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, João Neves rejoignait le PSG contre 70M€ (bonus compris). Rapidement, le crack portugais s’est imposé comme un titulaire quasi-indiscutable aux yeux de Luis Enrique. Rayonnant au sein du milieu de terrain parisien, le jeune numéro 87 est un joueur parfait pour les Rouge et Bleu selon son compère de l’entrejeu Vitinha.

« Il en a beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait des faiblesses dans son jeu. Et il a 20 ans. C'est la chose la plus incroyable. Il a 20 ans. Ensuite, je ne dis pas beaucoup de choses, je ne pense pas que ce soit bon de complimenter beaucoup, mais je n'ai vraiment rien de mal à dire sur lui. Il défend bien, il attaque bien, il connaît le jeu, il sait lire le jeu aux différents moments du match. Il est bon de la tête. Il est petit, mais il saute beaucoup », a ainsi confié le numéro 17, avant de poursuivre.

« Je ne me souviens pas avoir vu un joueur comme lui »

« Il marque, il assiste, il tacle. Je ne sais pas. Je ne connais vraiment aucun défaut dans son jeu. Wow. Je ne me souviens pas avoir vu un joueur comme lui. Ce n'est pas spectaculaire mais il joue comme un joueur de 30 ans. C'est parfait pour nous. C'est une très, très bonne chose qu'il soit avec nous et j'espère qu'il restera la majeure partie de sa carrière avec nous parce qu'il aide beaucoup. C'est un très, très bon joueur. Et c'est un super, super gars aussi », conclut un Vitinha sous le charme de João Neves.