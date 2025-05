Mbappé - PSG : La provocation de Luis Enrique !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Luis Enrique serait sur le point de réussir son pari. L'année dernière, le coach du PSG avait assuré que son équipe serait meilleure sans Kylian Mbappé. Cette sortie a été vécue comme une provocation par beaucoup de monde en interne. Mais chiffre à l'appui, force est de constater que le technicien espagnol n'a pas forcément eu tort.

Pari gagnant pour Luis Enrique

Et un an après, force est de constater que Luis Enrique est en train de réussir son pari. Son équipe est devenue un véritable collectif et le style de jeu proposé enthousiasme toute l’Europe. Les résultats parlent pour lui puisque le PSG reste encore en course pour un formidable quadruplée (Trophée des champions, championnat de France, Coupe de France, Ligue des champions).