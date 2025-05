PSG - Transfert à 45M€ : Une «excellente recrue» a signé !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En quête d'un nouveau défenseur central de qualité l'été dernier, le PSG avait finalement jeté son dévolu sur un profil assez inattendu avec Willian Pacho. L'international équatorien débarquait de Francfort pour 45M€, et s'est tout de suite imposé comme un titulaire indiscutable de Luis Enrique. Pierre Ménès s'enflamme pour le défenseur du PSG.

« Il est vraiment très costaud »

« On va être clair, le ballon n’est pas son ami et il ne cherche jamais à en faire quelque chose avec. Mais défensivement, il est vraiment très costaud, et d’une intransigeance impeccable dans le duel. En plus, sans commettre tant d’excès », constate Pierre Ménès sur le style très particulier de Pacho au PSG.