PSG : Luis Enrique fait sa loi, deux stars sont virées

A son arrivée au PSG durant l'été 2023, Luis Enrique a débarqué avec un projet de jeu bien défini. Le technicien espagnol a donc très vite cherché à créer un groupe avec des joueurs compatibles avec sa philosophie. Visiblement, deux stars du vestiaire ne l'étaient pas et avaient été sommées de trouver un nouveau club.

Luis Enrique avait pris deux décisions fortes

Dès son arrivée, Luis Enrique avait diffusé un message clair, tout pour l’équipe et rien que pour l’équipe. Au cours de la préparation estivale, le coach du PSG avait pu observer le groupe et identifier les joueurs qui ne rentraient pas dans le moule. A l’issue de celle-ci, Luis Enrique avait demandé à ses dirigeants de se séparer des indésirables. Dans cette liste, on trouvait deux stars : Neymar et Marco Verratti.