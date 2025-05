PSG : Ce joueur annonce un mariage parfait !

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Fabian Ruiz a vu Luis Enrique le rejoindre un an plus tard. Interrogé sur le coach espagnol, le milieu de terrain de 29 ans n'a pas tari d'éloges à son égard. En effet, Fabian Ruiz a affirmé que Luis Enrique donnait le maximum pour faire progresser ses joueurs.

Après quatre années de bons et loyaux services au Napoli , Fabian Ruiz a migré vers Paris pour s'engager en faveur du PSG . En effet, l'international espagnol a paraphé un bail de cinq saisons avec le club de la capitale lors de l'été 2022.

«Si tu ne cours pas, tu ne peux pas jouer avec lui»

« Luis Enrique ? Nous avons une bonne relation. Je le connais depuis longtemps, c'est lui qui m'a fait venir en équipe nationale pour la première fois. C'est un entraîneur qui travaille beaucoup sur nous, pour nous faire progresser à tous points de vue, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant qu'hommes. Il aime garder le ballon et cela m'aide. Avec lui, je me sens dans une zone de confort, puis il nous fait presser très haut. Si tu ne cours pas, tu ne peux pas jouer avec lui », s'est enflammé Fabian Ruiz.