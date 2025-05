20M€ : Un crack s'annonce au PSG, Luis Enrique s'est décidé

Recruté pour 20M€ lors de l’hiver 2024, Gabriel Moscardo a été envoyé par le PSG au Stade de Reims l’été dernier. Mais la saison ne s’est pas passé comme prévu pour le crack de 19 ans. Le milieu défensif brésilien s’est cependant annoncé chez les Rouge-et-Bleu. Mais Luis Enrique ne devrait pas le retenir cet été non plus.

«Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG»

« Mon rêve est d’être au PSG, jouer Ligue des Champions et aller en Seleção ! Je vais tout faire pour trouver de l’espace et ensuite le faire au PSG. Mon poste préféré c’est numéro 5. Tout ce que j’ai montré avec les Corinthians, je vais le montrer en Europe. Au PSG, si Dieu veut, et en Seleção, j’espère. Je suis optimiste. Je vais conquérir l’Europe et le monde ! » a lancé Gabriel Moscardo récemment.