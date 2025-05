PSG - Transfert à 60M€ : Pierre Ménès présente ses excuses !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 60M€ l'été dernier pour recruter João Neves en provenance du Benfica Lisbonne, et Pierre Ménès s'était montré très critique sur le profil du jeune milieu de terrain portugais et le montant de son transfert. Mais Neves a cartonné avec le PSG cette saison, et Ménès fait son mea culpa.

Recruté par le PSG en provenance du Benfica pour 60M€ l'été dernier, João Neves (20 ans) a incontestablement été l'une des grosses pioches du mercato. Le jeune milieu de terrain portugais s'est rapidement imposé comme le nouvel élément fort de l'entrejeu du PSG, et Pierre Ménès reconnait d'ailleurs son erreur de jugement sur le transfert de Neves.

« Je me suis trompé, ça arrive » « Mea culpa pour moi, parce que j’avais trouvé ça un peu cher 60M€ pour ce jeune joueur qui était dans l’esprit de Verratti. Je me suis trompé, ça arrive, parce que c’est un joueur incroyable. On cherche toujours des joueurs Luis Enrique compatibles, lui il est plus que ça, il est l’incarnation de Luis Enrique sur le terrain », admet Ménès sur sa chaine Youtube au sujet de João Neves au PSG.