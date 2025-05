Officiel - Mbappé : Le départ qui change tout !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme attendu, le Real Madrid vient d'officialiser un grand départ. En effet, alors qu'il devrait devenir sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti quitte officiellement le club merengue. Un départ qui rebat forcément les cartes pour Kylian Mbappé qui a vécu une première saison plus que compliquée sur le plan collectif.

Il l'avait déjà annoncé en conférence de presse, mais c'est désormais officiel. Carlo Ancelotti ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Après avoir remporté 15 titres en seulement six saisons sur le banc madrilène, le technicien italien laissera probablement sa place à Xabi Alonso . En attendant, il s'agit du premier changement majeur pour Kylian Mbappé au sein du club merengue.

Ancelotti, c'est officiel

« Le Real Madrid C. F. et Carlo Ancelotti sont parvenus à un accord pour mettre fin à son mandat d'entraîneur du Real Madrid. Notre club souhaite exprimer sa gratitude et son affection à l'une des grandes légendes du Real Madrid et du football mondial », précise le communiqué officiel du Real Madrid avant que Florentino Pérez ne rende hommage à Carlo Ancelotti.