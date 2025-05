Mbappé, la discussion qui va tout changer ?

En débarquant au Real Madrid, Kylian Mbappé a provoqué un certain malaise avec Rodrygo. L’international brésilien a eu du mal à accepter son nouveau rôle dans la capitale espagnole. Des rumeurs d’un éventuel départ ont alors été évoqués. Mais finalement, l’attaquant de 24 ans aurait d’autres plans en tête pour son avenir.

Le Real Madrid pensait s’être construit une attaque de feu en associant Kylian Mbappé à Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Le club madrilène misait sur son important secteur offensif pour faire la différence cette saison. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Les Merengue n’ont remporté aucun trophée cette saison. Et certaines stars ont déçu plus que d’autres.